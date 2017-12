Publicidad

El preescolar ‘Nueva Creación’ está casi en el abandono por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y actualmente padecen las inclemencias del clima, ya que no cuentan con instalaciones dignas, acusaron padres de familia.Este espacio educativo se ubica en un predio donado.Anteriormente la estructura de este preescolar se basaba en puertas de refrigeradores que actuaban como paredes, láminas para el techo y algunos trozos de madera que la gente tiraba a la basura como base de la misma.Ellos tienen que tomar sus clases en un aula de aproximadamente seis metros de largo por cuatro de ancho, pese a llevar distintos grados de enseñanza.Vecinos de la zona comentan que los niños corren el riesgo a contraer alguna infección o enfermedad por las condiciones del sanitario que está construido con láminas y madera, a la mitad de un campo descubierto.“La escuelita para los niños no es la mejor, pero la hemos construido con mucho esfuerzo y principalmente con cariño para ellos, ya que todos hemos contribuido para levantarla”, comentó un habitante.Actualmente el salón de la escuela ya cuenta con un piso firme y paredes de ladrillo, las cuales han sido construidas por la gente de la colonia, con apoyo de la maestra que imparte las clases, ya que dicen no reciben apoyo de la SEP.“Esta escuela ya está registrada pero no sabemos por qué no nos ha apoyado la Secretaría de Educación Pública, ni siquiera unos bultos de cemento nos han podido dar, todo ha salido de nuestros bolsillos”, mencionaron.Por esto piden ser escuchados para que las instalaciones sean dignificadas para los pequeños.“Sólo queremos que nuestros pequeños tengan una mejor educación y a su vez las herramientas para lograrlo”, finalizó otro padre de familia.