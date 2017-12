Luis Adrián se alzó en La Voz México

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un nuevo ganador dese descubrió este domingo y su nombre es: Luis Adrián.Dejando en alto el nombre de Oaxaca, el participante de 28 años de edad soltó las lágrimas al escuchar su nombre seguido de la palabra ganador.Una nueva etapa comienza para Luis, quien adquirió un contrato con la disquera Universal así como la satisfacción de ser el número uno de la sexta edición del reality.A unos cuantos pasos se quedó Leslie quien, entre lágrimas, se despidió del premio más no de su sueño.Los finalistas tuvieron la oportunidad de hacer su última presentación al lado de sus coaches.En primer lugar salió Irlanda, de 17 años, de la mano de Maluma para interpretar el tema "Corazón", nuevo sencillo del originario de Medellín, Colombia y que interpretó el pasado viernes en la Arena Ciudad de México.La parte ranchera corrió a cargo de Yuri, quien invitó a su participante Leslie, de 15 años, con la canción "Cucurrucucú"; mientras que un homenaje hacia nuestro País fue entonado por Carlos Vives y Mayela, de 42 años con "Todos Somos México".Finalmente, apegados a la época decembrina, Laura Pausini y Luis Adrián aprovecharon el escenario depara empapar con "Have Yourself a Little Merry Christmas" y "Santa Claus Llegó a la Ciudad".Con sentimientos encontrados, Bubba, de 62 años, Thalía de 28, Johan de 27 y Ryan de 24 dijeron adiós a su sueño de convertirse en el ganador al ser los eliminados durante la primera ronda, esto debido a que no fueron tan apoyados por el público, quien fungió un papel importante en la transmisión.Otra de las sorpresas de la noche fue que los participantes interpretaron un tema junto a cuatro artistas invitados: Carlos Rivera, Morat, Lucero y Sebastián Yatra, quienes cantaron "Que lo Nuestro se Quede Nuestro", "Besos en Guerra", "Si Quieres Verme Llorar" y "Satra", respectivamente.Al inicio de la gran final, los ocho semifinalistas demostraron sus dotes vocales ante los jueces, quienes sólo se enfocaron en desearles buenas vibras.Temas como "Stand by Me", "There's Nothing Holding me Back", "Vivir así es Morir de Amor", "La Malagueña", entre otros fueron los que ambientaron la última transmisión del reality de este 2017.