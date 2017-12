Conejo Pérez confirma su retiro

Publicidad

Oscar "Conejo" Pérez confirmó su retiro, por lo que el Clausura 2018 sería su último torneo como jugador profesional.“Son los últimos seis meses, en mayo, es definitivo. Estoy al cien por ciento para apoyar al club y en lo que pueda hacer. Me siento muy bien, inclusive en el torneo me sentí muy motivado, sentí que anduve acertado y trataré de cerrar lo mejor posible”, dijo.Respecto a la final de Copa, el Conejo señaló que hay un buen ánimo, tras su participación en el Mundial de Clubes.“Sí llegamos bien, motivados, no satisfechos porque íbamos con la ilusión de jugar una final, no se pudo, quedamos en el tercer puesto y ahora a pensar en Monterrey”, indicó.