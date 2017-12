Publicidad

El alcalde de, José Alfonso Delgadillo López a través del grupo deque tiene con su gabinete, pidió que hagan regalos a funcionarios estatales y federales para que los traten bien el año entrante.Uno de los funcionarios que no compartió ese ánimo festivo, dio a conocer el mensaje.“Les pido de favor, ustedes entreguen un arcón a sus pares estatales o federales colocando mi tarjeta y su tarjeta”, dice en el mensaje y les pone como ejemplo la forma de enviar los regalos.El de obras públicas deberá entregar a su par del gobierno estatal y aly “así [email protected] las áreas que tengan un par estatal y/o federal, mucho les agradeceré, y eso será importante para poder realizar solicitudes el año que entra” les advierte.A cada momento, invoca la figura de Dios para que los bendiga y les da más, sobre todo cuando les anuncia que “les envío una proveedora y costos...”.Aunque no descarta que los regalos los puedan adquirir “en la medida de sus posibilidades, sólo recuerden el nivel de sus pares”. Y les anuncia que el contralor se encargará “de pasar lista de sus entregas, favor de reportarse con él”.Finalmente les recuerda que deberán entregar sus regalos antes del 21 de diciembre y finalmente les comunicó que todo tipo de inquietud o pregunta sea de manera directa y no mediante el grupo de