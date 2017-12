Publicidad

anunció su primera sentencia en contra de la corrupción dentro de la administración de Omar Fayad Meneses, luego que, ex director del, se declaró culpable del delito de negociaciones indebidas.El juez de Control dictó una sentencia de 2 años y 6 meses de prisión, además de ordenar la reparación del daño con el pago de 77 millones de pesos.Sergio Islas también fue inhabilitado en el ejercicio de cargos públicos durante tres años y continuará enfrentando un proceso por el delito de peculado, integrados en la causa penal 84/2017.A pesar de haber sido condenado, el ex director enfrentará sus procesos fuera de la prisión preventiva, reconoció en conferencia de prensa el apoderado legal del, Carlos Arozqueta, en compañía del secretario de Gobierno,El ex funcionario deberá firmar cada 15 días en la oficina de medidas cautelares. Esto significa que cada vez que el gobierno requiera saber dónde está, deberá darlo a conocer y sus actividades.“Qué haya terminado su proceso no quiere decir que ya se va a su casa como si nada. Queda sujeto, es un delincuente que necesita estar vigilado por la sociedad a través de los sistemas establecidos en la ley para que no pueda seguir delinquiendo”.“El propio sistema de justicia penal ejerce las funciones de vigilancia sobre las personas que se encuentran privadas o cumplen condenas”, dijo Arozqueta al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Islas Olvera escape.El abogado argumentó que el delito no alcanza prisión en caso de que el acusado decide conmutar la pena, según establece la ley.Anteriormente, laanunció la detención del ex funcionario acusado de malversar 77 millones de pesos.