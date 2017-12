Meade propone valores contra violencia de género

Publicidad

El precandidato de la coalición Meade Ciudadano por México (PRI-PVEM-Panal) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, declaró que para acabar con la violencia hacia las mujeres se necesita tener valores tanto en la familia, las escuelas y también en las comunidades.“En el Estado de México y en el país debemos tener cero tolerancia a quien falta el respeto a las mujeres”, advirtió el ex secretario de Hacienda en un encuentro con mujeres mexiquenses como parte de su campaña para conseguir el voto del priísmo local.Acompañado por su esposa Juana Cuevas; el gobernador Alfredo del Mazo, el presidente nacional del PRI Enrique Ochoa, entre otros, Meade aseguró que el respeto hacia este sector es un tema en el que tenemos que empezar desde la familia, se tiene que inculcar los valores del respeto a las niñas, de la importancia de su educación y de su cuidado.“Ahí es donde tenemos que intervenir para rescatar los valores, los del priísmo, los valores que las mujeres en el Estado de México enseñan a su familia.Tenemos que comenzar a respetar a las mujeres, después tenemos que hacer intervenciones en las escuelas para que se les enseñe el respeto hacia las mujeres como algo que tiene que ser parte de nuestra educación permanente.“Debemos hacer intervenciones en las ciudades, en el transporte público y en las calles, porque no puede haber una sola mujer que al salir de su casa le preocupe que su integridad pueda ser vulnerada”, afirmó.El aspirante presidencial dijo que en la entidad el tema de la seguridad es central y se tienen que hacer planteamientos serios y profundos.Meade se comprometió con la equidad de género en las candidaturas de cargos de elección popular para los comicios de 2018.Dijo a las mexiquenses que el PRI es el partido más exitoso para las mujeres en México porque son las candidatas las que ganan.El ex funcionario federal recordó que fue el presidente Enrique Peña Nieto quien mediante una ley hizo posible que la participación política de las mexicanas se volviera un derecho.Aseguró que la educación es el presente y el futuro por eso la importancia de la reforma educativa, porque es la primera vez que en México la mitad de todos los estudiantes son mujeres.Señaló que la República será potencia porque descansará en el talento de sus mujeres, y destacó la fórmula 50-50 en todo ámbito como la educación, negocios y en lo político.