Hallan muerta a joven desaparecida tras tomar un taxi en el Estado de México

El cuerpo de una mujer de 29 años fue localizado en la comunidad de Detiña, municipio de Acamban. La(FGJEM) identificó el cuerpo como el de Rosalinda Esthefanie Morales García de 29 años, desaparecida el 14 de diciembre tras abordar un taxi en el municipio de Metepec, lo último que se supo de ella fue un mensaje, vía Whatsapp, diciendo que abordó la unidad y el conductor no la dejó bajar.Sus padres también reconocieron el cuerpo, encontrado en el kilómetro 9.5 del libramientoy se informó que la principal línea de investigación es el homicidio, y que el principal sospechoso es una pareja sentimental que sostuvo desde hace meses.La dependencia informó que durante esta investigación se han realizado diversas entrevistas a familiares y amigos cercanos de la víctima, la publicación del boletín de urgencia de búsqueda, del programa, mediante el, así como la revisión de cámaras de vigilancia del Gobierno estatal y negocios particulares en el Valle de toluca, y el recorrido por las diversas arterias y comunidades de esta región de la entidad.Rosalinda Esthefanie Morales, quien era madre de un menor de seis meses salió de su trabajo en ela las 12 :00 horas del jueves por un problema familiar, más tarde fue vista por última vez en la vía López Portillo y ella misma señaló a través de un mensaje que abordó un taxi, al parecer colectivo con placas 5799JFE de un auto Tsuru marca sedan, pero el conductor no la dejó bajar.Como parte de las investigaciones , sus padres supieron que la ex pareja de su hija está casada y vive con una mujer de nombre Jessica, con quien presumiblemente se encontró Rosalinda el mismo jueves tras una fuerte discusión telefónica.La madre de Estefhanie platicó que la mañana del jueves su marido fue a dejarla al trabajo, donde laboró por seis años, pero después iría a tomar un café con una amiga.