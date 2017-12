¿Cómo descubrir si te están roban el internet?

Publicidad

El robo de dees más común de lo que pensamos; apenas estamos contratando nuestro nuevo servicio de internet, cuando descubrimos fallas en nuestra señal; pero la mayor parte de las veces no se trata de la compañía sino que ya tenemos colgados a un par de nuestro internet.pero,El truco es sencillo; solamente debemos identificar todos los aparatos que se conectan vía remota, enseguida debemos apagarlos y desconectarlos.Un ejemplo si tienes unano sirve de nada tenerla apagada, al igual que una consola de videojuegos. Literalmente tenemos que desconectarlos de la corriente y esperar cinco minutos.Habrá que tener ciudado con que hagamos lo mismo con tablets y teléfonos.Ahora, debemos ir al router de internet y verificar si la luz (según el modelo) que hace referencia asigue encendida. Si la respuesta es afirmativa, es porque te están robando la señal.Existe otro modo para descubrir si te están robando elSe trata de acceder al administrador del router. Sólo debemos recordar desde qué computadora, el técnico instaló el internet en nuestra casa. Si ya no la tienes, basta con que te conectes a la computadora a internet vía(Es decir un cable) y que ingreses la dirección IP.En WindowsOprime la combinación WIN+RSe abrirá una ventana contexto, escribe ipconfig y después da EnterLos números que aparezcan frente a Default gate o Acceso Predeterminado, los debes escribir en el navegador de internet.En MACDa clic alEscribe en cualquier navegador e internete, los números que te dan en elal que estás conectado.Posteriormente aparecerá una lista con los dispositivos conectados.Si desconoces alguno, sólo basta con que cambies la