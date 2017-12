Posibles aspiraciones políticas de alcalde provocan malestar ciudadana

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La posibilidad de que Julio César Ángeles Mendoza, alcalde de Atotonilco de Tula, busque una diputación en los próximos comicios electorales causó molestia entre sus representados, ya que consideran, no ha cumplido sus promesas de campaña anteriores como para buscar otro puesto.Bajo este contexto, los quejosos recordaron que el presidente municipal prometió realizar un Hospital de especialidades, incluso, informó a medios locales que ya contaba con el terreno y que no se había podido concretar en su administración anterior por falta de tiempo.Los vecinos del centro puntualizaron que desde un principio se veía inviable el proyecto ya que nunca informó de dónde saldría el recurso para mantener la operatividad del nosocomio pero quisieron darle el beneficio de la duda.Otra de las promesas de Ángeles Mendoza fue buscar la llegada de empresas que aportaran más y mejores empleos para los pobladores, cosa que no ha sucedido y que a juzgar por la situación en la que vive el municipio, será inviable que suceda, acusaron.Asimismo, remarcaron que el munícipe no ha sido capaz de ofrecer servicios básicos de calidad como es el suministro del agua potable, la recolección de basura en tiempo y forma, el alumbrado público, y sobre todo, la disminución de índices delictivos.Por ello, consideraron una burla que quiera dejar su cargo sin haber cumplido sus promesas, lo que los hace pensar que quizás el alcalde no está recibiendo el suficiente dinero y por eso quiere buscar una curul en el Congreso local.Previamente, se relacionó al alcalde con el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pero ante la falta de ganas del edil de formar parte de los procesos internos se alejó de la institución política. Sin embargo, sí dejó de manifiesto su interés político por buscar otro puesto.Ante este panorama y con la cercanía de la designación de candidatos, la versión de que Ángeles Mendoza buscará otro puesto de representación popular se ha magnificado entre la población acrecentando el descontento social ya que afirman, quiere irse sin arreglar todos los desperfectos que ha causad