Celebran aniversario con lucha

El día de hoy, la empresa Generación XXI celebra su primer aniversario y lo hará con una magna función de Lucha Libre en la Plaza Revolución.En la lucha estelar de esta función histórica se enfrentaran Rey Misterio, L.A.Park e Hijo de L.A.Park vs Penta Zero M,Blue Demon Jr. y Rey Fenix.Este lunes, la Plaza de Toros abrirá sus puertas para que los aficionados disfruten de un cartel de lujo en la máxima festividad de le empresa, el evento está programado a que inicie a las 8:30 de la noche.En la pelea denominada “Tríos Increíbles” se medirán Trauma I, Damián 666 y Mr. Electro vs Trauma II , Nicho el Millonario y Charlie Rockstar.Este empresa se ha caracterizado por presentar sorpresas y una de esta noche será, la lucha de jaula entre Fresero Jr. y Angeluz Fly disputaran la cabellera, ganará el último hombre que quede en pie.Por primera ocasión, disputaran barba vs cabellera; Demus 3:16 vs Wotan.Habrá otros cuatro enfrentamientos que sorprenderán a propios y extraños, no te pierdas esta función los boletos van desde 150 pesos hasta 600 pesos.