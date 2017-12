Arranca segunda etapa de Mercado de la Fresa

Publicidad

La segunda semana de diciembre arrancó la última etapa de locales del Mercado de la Fresa, contemplando concretar la obra para finales de febrero e inicios de marzo del 2018.Así lo informó el director de Obra Pública, Jonathan Muñoz Ángulo, quien detalló que son 3 millones de pesos los que Gobierno del Estado otorgó para esta etapa, que está a cargo de la contratista MGI Del Moral, empresa que realizó las etapas anteriores.“El Mercado de la Fresa, en lo que existe, ya tiene locales concluidos, electrificados, con agua, están listos para entregarse, no se han entregado porque Gobierno del Estado, como es un inmueble municipal pero una aportación combinada con Gobierno del Estado y los freseros, tienen que organizar la figura jurídica de cómo entregar el comodato a los freseros”, explicó.El funcionario municipal indicó que el tema de la figura jurídica se está revisando por las autoridades de la dirección municipal de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado.“Lo que me apura es que cuando termine la obra no hay a quién entregarle el edificio, como paso con la etapa anterior, el contratista termina y sería un abuso que siga poniendo un vigilante para ver a quién se lo entrego, sobre todo porque es una zona afuera de la ciudad”, confesó.Muñoz Ángulo indicó que la obra ya fue visitada por los freseros y por la gente de Obra Pública, quedando conformes con el avance de la misma.