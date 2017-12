Buscan contratar 500 veladores

Publicidad

Mediante el programa “Empleo Temporal” del 2018 se buscará la contratación de al menos 500 veladores para cuidar escuelas de comunidades rurales y colonias donde la incidencia de robos es mayor, refirió Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde de Irapuato.Señaló que la propuesta presupuestal para dicho programa es de 10 millones de pesos, sin embargo, no todo el recurso iría al pago de los veladores que recibirían alrededor de 800 pesos semanales.Aseguró que los vigilantes serán de gran ayuda en los centros educativos sobre todo en comunidades rurales donde se presenta la mayor incidencia de robos, y que serán un apoyo más para los elementos de seguridad que no dejarán de hacer rondines.“Buscamos como disminuir los niveles de robos en las escuelas, como ellos en muchas ocasiones no se cooperan o no tienen para cooperarse y contratar un velador, pensamos que de esta manera podríamos disminuir el robo”, dijo.Ortiz Gutiérrez refirió que personal de la dirección de Educación Municipal se encargará de hacer una revisión de las escuelas con mayor problemática por su ubicación y falta de infraestructura, así como de las escuelas que ya cuentan con un vigilante.Dijo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá que dar un informe de incidencias de acuerdo al mapa victimológico, además de que los encargados de vigilar las acciones serán los comités de padres de familia, pues el municipio sólo destinará el recurso.“Debería ser todo el año que entra, a partir de enero, lo que se está pidiendo es que sea gente de la comunidad, que son conocidos, que conoces también a los ratas y que de alguna manera también beneficien a sus familias con un ingreso”, comentó.