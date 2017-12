Primera batalla ganada

Publicidad

Todos –al menos así lo asumo- los que aspiramos a construir una candidatura ciudadana independiente, buscamos poder aparecer en la boleta electoral de 2018 como un primer objetivo.Puede resultar obvio, pero ganar una elección tiene como requisito sine qua non lograr cumplir con todos los requisitos marcados por la autoridad electoral correspondiente, para de esa forma estar en condiciones de aparecer en la boleta y emerger como una opción real en la lucha contra la partidocracia. Fallar en esta primera parte y que no aparezca nuestro nombre en las papeletas resultaría sobretodo decepcionante.La Ley electoral, tanto en el ámbito federal como en el local, resultan todo menos amigables a las candidaturas ciudadanas. Entiendo entonces, que la figura ciudadana surge como respuesta a la presión tremenda de una sociedad que demanda espacios en la arena política y por otra parte la imposibilidad de nuestros legisladores de mantenerse al margen esta petición tan válida como democrática.En febrero de 2014 con la Reforma Electoral se quitó al “cadenero” que sólo dejaba pasar a los partidos al escenario político. Pero, aunque el “cadenero” se fue, la cadena se quedó. Eso quiere decir que la puerta está abierta, pero al mismo tiempo está atrancada lo suficiente para que sea verdaderamente difícil que la sociedad pueda ser una amenaza contra los intereses partidistas.Quienes entramos con las ganas y el ímpetu de pelearle a los partidos y los políticos su insensibilidad y sus privilegios, sabemos que es un camino tortuoso y cuesta arriba, pero aun así le entramos y con mucha animosidad.¡Nunca pedimos que fuera fácil, pero tampoco estamos legitimando que sea injusto!Cuando salió la convocatoria por parte del IEEG (Instituto Electoral del Estado de Guanajuato) para la participación en las elecciones de 2018, se mencionaban las fechas para registrarse y para comenzar a buscar el apoyo ciudadano. Igualmente se estableció que las firmas de apoyo se recabaran con unas cédulas físicas. Es decir, la firma sería en papel.Posterior a ello, nos cambiaron en 2 ocasiones las fechas de registro, para finalmente dejarlas de la siguiente forma: Quienes aspiren a una candidatura a Presidente Municipal se registrarán del 10 al 16 de diciembre y comenzarán a recabar el apoyo el mismísimo 24 de diciembre. Será muy agradable entre sidra, pavo y abrazos, aprovechar para pedir firmas. Tienen 45 días para lograr los apoyos necesarios.Quienes aspiramos a una candidatura a Diputado Local, debemos registrarnos entre el 25 y el 31 de diciembre -tal vez tengamos suerte y nos reciban en el IEEG disfrazados de Santa- y buscar el apoyo ciudadano desde el 8 de enero.Tanto aspirantes a Ayuntamientos como diputados, tenemos como plazo final el 6 de febrero para logar el apoyo del 3% de la lista nominal, sectorizada en al menos la mitad de las secciones electorales de cada Distrito o Municipio y en cada una de ellas con una representación del 1.5% del total de su padrón. ¿Complejo verdad?Hace un mes más o menos, el Consejo General del IEEG incomprensiblemente emitió otro acuerdo donde se imponía como método para recabar el apoyo ciudadano la APP que tantos dolores de cabeza ha dado en la FederaciónDesde ese momento, los que aspiramos a ser candidatos independientes para diferentes posiciones en el Estado y que somos parte del Colectivo Social de AHORA, comenzamos a presionar para revertir dicha situación.No resultaba un capricho sin sustento. La realidad es que es inexplicable que justo el día que el INE reconoce que su aplicación no servía como debería y que por ello les daba a los aspirantes en la federación un plazo extra de 7 días, nos la quisieron imponer en el Estado.Se supo también que la empresa responsable de crear el software y la APP había sido previamente sancionada por el INE con más de 12 millones de pesos, pues en otra ocasión que había sido contratada sus productos no funcionaron como debían. ¿Resulta increíble que se le asignara algo tan importante para la vida democrática del país, no?Se registraron 384 personas en la federación para buscar candidaturas a Presidente, Senadores y Diputados Federales y a falta de la confirmación por parte del INE, no han logrado las firmas necesarias ni el 5% de los aspirantes. Todos ellos buscan o buscaron las firmas con la APP como método.Conclusión la APP no es una herramienta ni eficiente ni eficaz, sino por el contrario resulta un escollo muy grande en el camino a las boletas. Es inaceptable que el INE y los OPLE´s dificulten aún más la ruta ya de suyo complicada por la propia Ley, para todos los ciudadanos que queramos irrumpir en la escena política.Nuestra presión surtió efectos. Logramos ganar una batalla de las muchas que tendremos. Logramos que el IEEG revertiera su acuerdo y volviera al anterior, dejándonos buscar el apoyo en papel. Créanme, no es un asunto menor. Si se hubiera dejado el tema de la APP sería muy complicado que algún aspirante hubiéramos logrado estar en la boleta.La democracia ganó, los aspirantes a candidatos ganamos y el movimiento social de AHORA se fortaleció aún más en Guanajuato.