Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un video difundido en las redes sociales el medio día del lunes de aproximadamente 1 minuto con 37 segundos, el cual fue grabado el pasado 11 de diciembre por la noche, dejó evidenciado el momento en el que dos moto ratones son embestidos por un automovilista “fantasma”, después de que intentaban huir a bordo de una motocicleta con un bolso de mujer que habían robado.En el video grabado por una cámara de seguridad de una empresa, se puede percibir a una señora caminando junto a un menor de edad sobre la acera. El reloj de la grabación marca las 19:32 de la noche y el lugar es sobre la avenida Florencia con la esquina de calle Brucelas del Residencial Campestre, justo frente a los Juzgados Civiles de Irapuato.Todo parece transcurrir con normalidad, en la escena se ven pasar vehículos y motociclistas por la avenida. La mujer abre la puerta trasera del vehículo, ingresa al menor y tarda alrededor de 40 segundos para cerrar la puerta, ya que se percibe interactúa con el niño.Una vez cerrada la puerta, rodea su vehículo por la parte trasera, tarda otros segundos más y abre la puerta del chofer para ingresar; sin embargo en la esquina de la calle Brucelas aparece el cómplice del asaltante a bordo de una motocicleta al parecer tipo Cargo, que se detiene y observa en todas las direcciones.La mujer no se percata de la acción del cómplice e inclusó se espera unos segundo más para subir a la unidad, ya que pasan dos ciclistas detrás de ella. Una vez que decide subir a su vehículo, aparece en escena una persona con sudadera oscura que se asoma entre la ventana, se le cae algo al piso, lo recoge y lo estrella contra el vidrio del copiloto. En esta parte, la mujer desciende de la unidad, dejando al menor de edad en el interior del vehículo.El ladrón tarda pocos segundos, saca la bolsa de la mujer, algunas pertenencias y corre sobre la acera en dirección donde su complice lo esperaba para huir a toda velocidad del lugar.Sin embargo, al arrancar la motocicleta un automovil compacto de color blanco aparece en escena, ilumina a los delincuentes y los embiste con su vehículo.El ladrón al ver la acción del automovilista deciende de la moto, pero alcanza a ser golpeado tirandolo al suelo; sin embargo el conductor de la motocicleta no corrio con la misma suerte, recibio todo el impacto, cayó en el cofre y después fue arrojado por la inercia por varios metros al suelo, la motocicleta salió impactada por al menos 5 metros de distancia.El vehículo después de impactarlos huye del lugar, dejando a los motoratones en el suelo, pero bastaron segundos para que el ladrón se levantará y tomará la bolsa del suelo e intentará huir, pero la señora afectada fue detrás de él con algo en la mano con lo que intentaba golpearlo. Al mismo tiempo, el conductor de la moto intentaba encender la motocicleta pero no lo consiguio, la dejó en el suelo y huyeron a pie.