Soy 'esmeralda' de todo corazón: Tita

En principio el tamaño de la cancha. Eran enormes de más de 100 metros, por no sé qué tanto de ancho.Anteriormente se jugaba más pausado, más técnico, más creativo. Ahora se requiere de más energía, más velocidad y una mentalidad no tan soñadora’.



Yo creo que es una amalgama. Las virtudes se tienen, pero hay que trabajarlas, pulirlas, perfeccionarlas. El otro lado, es conquistar al público, quererlo. La afición quiere un ídolo que tenga no solo futbol, sino liderazgo. Que sea humilde y trate a todos por igual.



El actual equipo es muy profesional, es gente del futbol, ganadora. Siempre habrá discusión sobre la plantilla, se dirá porqué no se trajo a tal o cual jugador. Es normal, pero es un plantel grande, basta recordar su historia. La directiva ha hecho mucho en cinco años: ascenderlo, hacerlo bicampeón y tener al tricampeón goleador. Luchar por la Liguilla, tras pasar -recientemente- un bache. Cinco triunfo consecutivos, más no se puede pedir. Es una institución a la medida de León.

En mi caso siempre me entregué completo. Traté de hacer las cosas difíciles de la manera más sencilla, pero siempre con humildad. Porque está vida es una rueda de la fortuna: hoy estás arriba y mañana vas a estar abajo. Eso no debe olvidarse.



Siempre he dicho y supe que el León era un equipo grande, por la historia forjada por futbolistas que hicieron historia por campeonato y bicamepeonato. De ellos recuerdo a Carbajal. Venir a esta tierra es uno de los más grandes aciertos en mi vida. En aquellos ayeres Memo Lara me dijo que había gente de León interesada en mí.

Recibí a Roberto Zermeño y a los Márquez en Río en mi casa, tras platicar con ellos, no tuve duda alguna de emprender esta odisea. Estaba seguro que saldría con éxito. Sabía que el León era un equipo grande. Soy esmeralda de todo corazón.



Entregué buenas cuentas, tenía en mi equipo al goleador Blas Pérez y a ‘Coco’ Giménez. Aquel juego contra Xolos lo recuerdo con amargura, coraje. El árbitro nos apuñaló.



Me pedía cosas ilógicas. Un plan para la Liguilla cuando apenas ibamos en la jornada cinco. Me ganó el hígado... y asumir las consecuencias: Buenas o malas, eso es de hombres.



Brasil mejora un 200%.Sin duda iré al Mundial porque eso no se da todos los días... nos va a ir muy bien. Es un equipo completo. Sin duda es uno de los favoritos en Rusia. En cuanto a México, debe de pasar a Octavos de final. Tiene buen cuadro ahora, pero hay que pensar en el mañana. Siempre he deseado lo mejor para los mexicanos.



Fue una camada de futbolistas que envejeció. En el futbol es necesario renovar, cuadros dar oportunidad a la sagre nueva. Es lamentable haya quedado del Mundial, siendo una escuadra con tanta historia.



‘Tita’ sonríe: “Él tiene derecho a decirlo. ¡Caray! Un ganador que conquista cinco balones de oro. Es un jugador completo. Es el mejor en este momento, pero a su estilo. Es un jugador fuerte, siempre está en todas las jugadas... sin embargo, hay otros".

"Ahí tienes el caso de Messi. Sí que es también el mejor del mundo.Tiene otras virtudes. Cada quien en su tiempo: Pelé...Mardona....”.



“Neymar, le falta aprender y crecer. Todavía hace locuras de chamaco", concluye el héroe verdiblanco.



“Soy un padre que parece abuelo”, manifiesta antes de sonreir de buen agrado. “Soy un creyente de Dios y Jesucristo, tenemos que ser como él. Importante dar amor, sonreir, dar nuestro mayor esfuerzo en cualquier actividad de la vida y servir”.

Se siente en León como en su casa. Sabe que es ídolo en esta tierra y volvería a ella cuantas veces le inviten. Milton Queiroz ‘Tita’, idolatrado por la afición leonesa, desea regresar como técnico a México. Espera se presente una oportunidad: el futbol es su pasión, lo lleva en la sangre. Es su vida.Con León y con los fanáticos está más que agradecido. Ayer, hoy y siempre. Los lleva en el corazón.El exjugador esmeralda dialoga con AM, durante su visita donde participó en el juego de Leyendas de León contra América y abordó temas como su visión del León, de lo que les espera a Brasil y México en el Mundial. Habló de Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar.El exfutbolista se vislumbra en un futuro lleno de paz que dan los años, pero insiste: “Sí deseo regresar a México y a León lo llevó en mi corazón”.La charla con AM se lleva como una hora, pero fue como un suspiro, él quiso continuarla, pero los aficionados los reclamaban, querían una foto con su ídolo, un autográfo o un mensaje... hasta pronto, “Tita”.Hablando de ídolos, se le cuestiona a ‘Tita’ sobre lo declarado por Cristiano Ronaldo, quien afirmó ser el mejor jugador del mundo y de la historia.Aunque es el máximo ídolo actual de Brasil, para ‘Tita’, Neymar no es todavía el mejor futbolista del mundo.Fuera de la cancha,, agraciado. Tiene cinco hijos, todos ellos gente de bien. Desidé, de 34 años, quien trabaja en la FIFA; Loran, de 32; Blanch, de 30; Fabián, de 23 años, nacido en México, y Juliene, de 12. El último retoño, que es su adoración.Se considera un convencido de la doctrina de San Agustín y Santo Tomás de Aquino: