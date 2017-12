Este Nacimiento lleva 90 años y tres generaciones con estos leoneses

Aunque se ha ido transformando, el Nacimiento de la familia Jiménez Palma lleva 90 años pasando de generación en generación.

Cerca de sus 30 años, el señor Juan Carlos Jiménez Palma recibió de sus padres Manuel Jiménez y Lidia Palpa un misterio de patol, que perteneció, antes que a ellos, a los abuelos, y llegó a él después de que se casó.

El Nacimiento cuenta con muchos detalles naturales, como pequeñas pencas de nopales, una cascada, así como piezas básicas como cerditos, peces, pollitos, Reyes Magos, peregrinos, y hasta una orquesta integrada por cinco diablitos.

“En una ocasión se quebró el ‘pingo’ que teníamos, y me pidieron que fuera a comprar uno nuevo, entonces me encontré a toda una orquesta, me gustó y ahora es parte del nacimiento”, dijo Obdulia.