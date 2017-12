Lamentan enfermos y funerarias 'mudanza' del Hospital General

Familiares y pacientes del Hospital General Regional (HGR) aseguraron que no les parece buena idea el cambio de colonia del nosocomio, e incluso los comerciantes instalados cerca de él dijeron que cuando éste sea trasladado, ellos también dejarán la zona.

Imelda Sánchez viene de Tarimoro al Hospital General de León para recibir un tratamiento contra el cáncer de esofago que padece. Pocas veces su hermana pequeña puede acompañarla, pues es soltera y solamente Rita, su hermana tres años menor, puede traerla para aminorar su cansancio y las consecuencias de este tratamiento.

A Imelda la noticia de que el Gobierno y la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSEG) comenzaron la construcción del nuevo Hospital General de León, no le da tanta alegría como tristeza, preocupación y decepción, a pesar de que la nueva unidad contará con la última tecnología y las máquinas más avanzadas para el tratamiento de cualquier enfermedad. Los costos del viaje podrían multiplicarse. Ése es sólo uno de sus temores.

"Vimos en las noticias que lo van a cambiar hasta las joyas, para empezar no sabemos dónde queda eso; nos dijeron que bien lejos, ¿en qué nos vamos a mover los que andamos en silla de ruedas? Si aquí para llegar es un problema porque tenemos que pagar carro, no me imagino en cuánto nos va a salir irnos hasta allá", lamentó Imelda.