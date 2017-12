Remodelan mercados de León

Publicidad

En el tianguis La Pulga y el mercado Comonfort se han avanzado los trabajos de remodelación; ambas obras van en la segunda etapa.En Comonfort se rehabilitó el techo de la primera sección, el drenaje pluvial y suministro, y se colocó el piso de los locales. Estos trabajos costaron 2 millones 682 mil 950 pesos, recurso de la pasada administración municipal.En una segunda y tercera etapa se pretende poner la cubierta de la nave principal, rehabilitar el drenaje y colocar suministro y campanas en el área de comidas. La inversión será de alrededor de 6 millones de pesos.El director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, mencionó que “a petición de los locatarios se suspendió temporalmente las obras porque querían aprovechar el 100% de las ventas de fin de año”.Dijo que se reanudarán los trabajos el 8 de enero para acabar en el mes de marzo.En el tianguis La Pulga no se han presentado atrasos de obra, señaló el director.Los trabajos realizados son el suministro y colocación de cubierta y estructura. La inversión municipal y estatal es de 11 millones de pesos 360 mil 201 pesos.“Debe estar a principios de marzo la segunda etapa, los comerciantes están viendo si se apuntan para una tercera etapa. El proyecto de La Pulga es ambicioso, creo que va a requerir varias etapas, no solamente tres”, dijo.La primera etapa duró seis meses, fue “complicada por los espacios, los comerciantes seguían usando los espacios y no se trabajaba al 100. Siempre nos hemos acoplado a sus necesidades para no afectarlos en sus ventas”, finalizó el funcionario municipal.