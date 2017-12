SHEFFIELD, EL RESTO

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El diputado federal del PAN y aspirante a la candidatura a alcalde, Ricardo Sheffield Padilla, está convocando para hoy a una conferencia de prensa en la que “calentará” el proceso electoral interno.El panista sorprende hoy publicando una encuesta que lo pone a la cabeza de las preferencias y remata con datos duros sobre que los ciudadanos no más no quieren una reelección del alcalde Héctor López.Ricardo echará todo el resto para pelear por regresar a Palacio de Gobierno. La salida del síndico Carlos Medina y su nombre en la baraja de juego del 2018 modifica tooodo el ajedrez electoral azul.Ricardo presume que los estudios de opinión están de su lado, y hoy difunde en una inserción pagada en medios una encuesta que atribuye realizó Varela y Asociados que lo pone a la cabeza de las preferencias. Sheffield Padilla anota que la información publicada está destinada a la dirigencia y militancia del Partido Acción Nacional con vistas al proceso de selección interna de candidatos.La encuesta con la pregunta directa de ¿quién considera que debe ser el candidato (a) del PAN a la Presidencia Municipal de León?, lo pone con amplia ventaja sobre Héctor López tanto en la población en general como entre los panistas, y el resto de los nombres simplemente no figuran en la batalla.Bueno, en esa medición levantada del 8 al 10 de diciembre no incluye al síndico Carlos Medina como opción. Para Ricardo, apoyador de la aspiración del senador Fernando Torres Graciano a la gubernatura, Medina es carta fuerte del partido pero para la Gubernatura no lo anota en la Alcaldía.El 12 de diciembre Ricardo presumió en sus redes una fotografía con el nuevo dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, y destaca que “ofreció una dirigencia justa que priorizará la competitividad de sus militantes para ser candidato”. Y también desmintió al gobernador Márquez que habló de que el PAN tenía una Comisión para valorar los perfiles para León, pues no se ha nombrado nada de eso.Ricardo subió a sus redes que la licencia del Síndico “abre efectivamente el proceso electoral dentro del PAN en Guanajuato, donde a falta de convocatorias sólo priva la rumorología. Sin duda, la aceptación en la opinión pública que tiene Carlos Medina es un importante activo para Acción Nacional”.El sábado el Diputado y el senador Fernando Torres, echaron la casa por la ventana para celebrar el fin de año con más de mil personas. Los acompañaron sus cercanos como la diputada local Libia Dennise García, el regidor José Luis Manrique, y el representante del PAN ente el IEEG, Jorge Espadas.Todos esos mensajes juntos sólo dejan clara una cosa: Ricardo Sheffield echará toda la carne al asador los siguientes días para buscar lo que muchos creen sería una hazaña: la candidatura a la Alcaldía. Ya el PAN tendrá que hacer sus encuestas y ver si coinciden con la competitividad que presume. Así de fácil.Enfrente, solamente otro está apuntado para la candidatura, el alcalde Héctor López, a quien ya sólo le resta esperar de que las mismas evaluaciones de su partido revelen si le alcanza para aspirar a más, o mejor le digan ‘gracias por participar’ y no faltará algún espacio en el gabinete económico del Gobierno Estatal.De los cinco senadores por Guanajuato el más crítico con la Ley de Seguridad Interior fue el panista Juan Carlos Romero Hicks, quien argumentó así su voto en contra: “Crean falso debate, quienes afirman que estar en contra equivale a estar en contra de Fuerzas Armadas. Estas merecen tanta certidumbre como la sociedad por la que han de velar y el proyecto no garantiza ese equilibrio”.La panista leonesa presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, también votó en contra de la Ley. Su compañero de partido, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Fernando Torres, defendió el “sí” en la Tribuna. Y los priístas Miguel Ángel Chico y Gerardo Sánchez, se sumaron al sí.Mientras que son peras o manzanas en la publicación de la convocatoria del PRI para elegir Gobernador, el fin de semana hubo una encerrona de la Conferencia Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) convocada por su secretario general en Guanajuato, Jorge Luis Martínez Nava.El joven líder irapuatense de la CNOP, invitó a los exdirigente estatales de este sector para cerrar filas para lo que viene en el PRI y en el complicado proceso electoral del 2018. Dicen que no es para apoyar a determinado aspirante a la candidatura y que serán institucionales con el que el partido determine.A la reunión de unidad en un restaurante de Guanajuato Capital, asistieron la coordinadora estatal del Movimiento de Mujeres Cenopistas, diputada Arcelia González; Roberto Vallejo Rodríguez, Adrián Camacho Trejo Luna, José Aben Amar González Herrera, José Isaac González Calderón, Eduardo Knapp Aguilar, Luis Antonio Muñoz Mosqueda, José Mendoza Lugo y Claudio Ortiz, entre otros.Martínez Nava asumió la dirigencia de la CNOP Guanajuato a salida del leonés Roberto Vallejo, actual delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Ahora que se acercan la definición de candidaturas el también ex Regidor de Irapuato querrá entregar buenas cuentas a su líder nacional, el senador Arturo Zamora, para estar en la jugada para lo que se ofrezca en el tricolor. Faltaba más...En su oficina de enlace legislativo a la que llama la “Casa Verde”, la diputada local Betty Manrique celebró la terminación de estudios de secundaria (dos) y preparatoria (19) adultos hombres y mujeres. En una ceremonia de entrega de diploma y constancia de estudios se les reconoció el esfuerzo. Ya hay un nuevo grupo de estudios formado que recibe la asesoría y material con el apoyo legislativo.Autoridades de Abasolo recibieron la única réplica autentificada de la pila donde fue bautizado Don Miguel Hidalgo y Costilla. El alcalde Samuel Amezola Ceballos recibió la pieza de autoridades del Museo de Chapultepec.La pila original fuera llevada a la Ciudad de México por órdenes de Porfirio Díaz para exhibirla en el desfile del centenario de la Independencia. Por varios años se gestionó su devolución y autoridades federales decidieron otorgar una réplica.