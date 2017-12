Dividen a panistas posibles aspiraciones de Medina

La posibilidad de que Carlos Medina Plascencia surja como un 'caballo negro' del PAN a la gubernatura en 2018 divide a panistas, pues unos lo ven como opción y otros de plano lo descartan.

La diputada local Libia Dennise García López, el regidor José Luis Manrique Hernández, y el exdiputado federal y local, Miguel Gutiérrez Hernández, consideraron como buen 'gallo' al síndico, que el jueves pidió licencia de su cargo desde el 11 de enero, sin descartar la posibilidad de estar en la boleta electoral.

Un panista de larga trayectoria, Miguel Gutiérrez, considera que Medina garantiza votos que necesita el Frente.

Prefieren a Diego

Por su parte, el coordinador de diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, consideró que la candidatura debe ser para el ex secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

“Yo veo la posición de Diego muy firme, no veo como que para qué hacer un cambio, independientemente de lo que él pretenda. A mí me parece que Diego está muy avanzado, hay muy buena recepción de los guanajuatenses y yo creo que en los próximos días se consolida, sin descartar a Carlos, pues, yo no sé sus motivos, no lo ha expresado, pero yo lo veo poco probable”, indicó.