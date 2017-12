Publicidad



"Bienvenido a la campaña querido amigo", expresó el ex Secretario de Educación Pública.

"Reconocemos tu trabajo en la Ciudad de México y estamos convencidos de que tu trabajo y esfuerzo van a ser fundamentales para llegar a la victoria".



"Aurelio Nuño pasará la historia como el Secretario de Educación que impulsó la reforma educativa y como el gran implementador en todo el País. Hoy, como coordinador general, es una garantía de que vamos a llevar a Pepe Meade a la Presidencia de la República", expresó.

"Para mí será un gran honor volver a hacer equipo. Vengo a entregarme en cuerpo y alma, vengo 24 por 7, con todo entusiasmo porque creo en Pepe Meade y creo que es el mejor hombre para nuestro País”.

Durante una ceremonia privada, en la sede de la Fundación Colosio, el coordinador de la campaña, Aurelio Nuño, dio la bienvenida al mexiquense, quien apenas esta mañana dejó el cargo de delegado del CEN en el PRI de la Ciudad de México.A nombre de Meade,y se coordinó con su administración para tareas en materia educativa.En respuesta, Ávila se refirió a Nuño como un amigo al que considera "casi su hermano".Luego de lanzarle una lista de elogios, el priísta se dijo dispuesto a trabajar de manera intensa en su nueva responsabilidad.Ávila se convierte en el segundo ex aspirante presidencial que se incorpora al equipo de Meade, luego de que Nuño tomó el mando de la campaña.Aunque los priistas han hablado de inclusión y de "operación cicatriz", hasta el momento no se han integrado al proyecto colaboradores del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o la ex Gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega.