Triangula Hacienda millonada al PRI

“Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priístas, y requerían recursos”, expuso Herrera en una ampliación de declaración rendida el 1 de julio de 2017.

, ex secretario de Hacienda de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte,a campañas estatales del PRI.El ex funcionario dijo que elfue parte de un acuerdo del CEN del tricolor con la SHCP, encabezada en ese momento porSegún Herrera, los gobiernos priístas deen Chihuahua;, en Veracruz, yen Tamaulipas, pactaron con el entonces líder del PRI,, triangular recursos federales para las campañas priístas.Grupo Reforma tuvo acceso a la declaración ministerial del testigo con “Identidad Reservada” I701/2017 rendida ante la Fiscalía de Chihuahua y que, según fuentes oficiales,. El ex funcionario detalló que, principal operador de Beltrones y ex secretario del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones.Agregó que con el apoyo de, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, aprobaron un convenio de “Fortalecimiento Financiero” por 275 millones de pesos.Explicó quey, con el apoyo del entonces secretario de Educación estatal,; de, director de Administración, y de, director de Adquisiciones de Chihuahua, simularon compras para enviar de regreso al PRI 250 millones de pesos.Según Herrera, el gobernador Duarte, porque había que “retribuirle” a Beltrones que le hubiera permitido postular como candidato del PRI a la Gubernatura a Enrique Serrano.El testimonio de Herrera ha sido la base para enjuiciar a Yáñez, Villegas y Tarín García.