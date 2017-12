Una vigorosa oposición

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde que llegó el PAN al poder en Guanajuato poco o nada se sabe de iniciativas reales por combatir la corrupción y la impunidad. Hace 26 años Carlos Medina metió a la cárcel a Raúl Almada Gaxiola por presuntos fraudes en el sexenio de su antecesor, Rafael Corrales Ayala. Duró un año sin libertad y no se le pudo comprobar algo sustantivo.Vicente Fox no persiguió ninguna “víbora prieta” ni “tepocata” que haya sido requerida por actos de corrupción. El entonces gobernador estuvo ocupado con su campaña presidencial para tumbar al PRI a quien hoy apoya. Dejó el poder en Ramón Martín Huerta y los funcionarios prosperaron mucho sin que nadie dijera nada. Juan Carlos Romero Hicks tuvo una administración ordenada y honesta.Luego vino la fiesta de la corrupción.Juan Manuel Oliva y sus secuaces comenzaron una época triste para Acción Nacional. Entregaron contratos a diestra y siniestra a compadres y amigos. Compraron tierras a trasmano por casi tres mil millones con engaños y bajo la fórmula de una empresa fantasma llamada “Pastas Finas” y un derecho de vía para el tren fantasma.En la Expo Bicentenario contrataron a precios absurdos la obra y tiraron dinero como si no hubiera mañana. Un ejemplo que muestra esa corrupción es una estatua fea e inútil que costó 50 millones de aquél entonces. Nunca soportó el paso del tiempo y ahora es prescindible.En el PAN todos callaron. Los empresarios callaron. El PRI presentó una denuncia en la PGR pero la archivaron por razones inexplicables.En los primeros tres años del actual gobierno, en León, Irapuato y Salamanca trascendió toda suerte de negocios y corrupción de sus gobernantes. Sólo se persiguen delitos a Bárbara Botello y a su equipo. Funcionarios menores pagan la cuenta con cárcel y otros están prófugos. En Irapuato y Salamanca, donde gobernaban los blanquiazules, nadie sabe, nadie supo.Ahora surgen pagos extraños a presuntas empresas publicitarias que no tienen presencia física, ni una razón comercial de ser. Igual hay pagos por “recolección de basura” en Salamanca donde la empresa que presta el servicio no es visible y presuntamente lo hace con los propios camiones y personal del municipio.Creamos una fiscalía anticorrupción sin necesidad porque la propia Procuraduría (léase bien el nombre) de Justicia del Estado, jamás procuró ni procura investigar evidentes y visibles actos de corrupción, ni siquiera con denuncia. Terminaremos poniendo otro fiscal anticorrupción para el nuevo fiscal anticorrupción.La primera responsabilidad de evitar el desvío de fondos públicos es del propio gobernante. Miguel Márquez no puede decir: “es que las instancias de auditoría están investigando”. El tema es fácil: ¿existe un servicio real prestado?¿por qué Salamanca paga 1.5 millones al mes a una empresa que presuntamente recoge la basura pero no existe? Márquez puede tener la respuesta en unos 10 minutos, no necesita más tiempo si pregunta bien (seguramente la tiene pero no la dice). Si el gobernante no tiene una actitud activa, la oposición dentro y fuera de su partido le exigirá cuentas. Porque ese es el trabajo de la oposición y de los organismos empresariales, participar con vigor en la vida política, no sólo aparecer como floreros en los actos públicos o mirones de palo en el Congreso.