Camino del bulevar Del Valle obstruido por basura y escombros

Habitantes de Los Pueblos del Rincón denunciaron que el camino del bulevar Del Valle que comunica a Purísima con San Francisco del Rincón está obstruido por basura y escombros desde hace varias semanas.El camino es un atajo para trabajadores, estudiantes y comerciantes que tienen que ir de un municipio a otro.El camino se encuentra ubicado a un costado del bulevar Del Valle, a espaldas de las salas de cine en San Francisco del Rincón.“Ese camino me ahorra mucho tiempo ya que trabajo en Las Colonias, en San Pancho, pero pues ahora me tengo que bajar de la bicicleta para cruzarlo”, dijo María, revolteadora.Por el problema, ya dejaron de transitar los vehículos, pues el exceso de basura y restos de material de construcción hace imposible que pasen por el lugar.“Ya no se puede pasar por el lugar, así que ahora tengo que rodear, lo que significa levantar a mis hijos más temprano para que no se nos haga tarde a ninguno”, comentó Antonio.Además de este malestar, se suman las numerosas quejas por el foco de infección que representa el lugar, pues las personas lo han tomado como un basurero.“Ya la gente los toma como basurero, avientas sus bolsas negras que más tarde son rotas por las ratas e incluso por las mismas personas que buscan algún objeto para reciclar”, comentó Sandra.Aseguraron que algunas personas arrojan su basura sin ningún miramiento, provocando una afectación ambiental al no contar con ninguna medida sanitaria.“En este camino sí había tierra y piedras, pero la basura es un problema mayor, porque acarrea otras cosas”, dijo Carlos.Dijeron que en el lugar las personas ya han visto plagas como ratas, las cuales se pueden multiplicar si no se toman las mediadas necesarias.“Cuando se me hace tarde prefiero ya no pasar por ahí y mejor rodear, porque también me da miedo de algún maleante”, dijo María.Por lo que los peatones y conductores pidieron a las autoridades que se busque una solución al conflicto, porque además de que el lugar se puede llegara convertir en un tiradero más de basura, también necesitan el espacio para acortar la distancia entre San Francisco y Purísima del Rincón.