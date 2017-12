Por más Bravura

Publicidad

El equipo de Celaya buscaría reforzarse con dos jugadores más, además que recortarían el plantel para tener máximo 26 jugadores en la plantilla.Carlos Franco, Director Deportivo del Club Celaya CD dio a conocer que para el arranque de este torneo Celaya tendría dos jugadores más para reforzar, se buscaría conseguir otro jugador que ayude en la delantero y uno más que juegue en la lateral por izquierda, esto para el lugar que dejo Abraham Riestra tras su lesión.“Vamos a recortar un poco el equipo, tenemos varios jugadores, estaremos con 26 jugadores máximo, refuerzos que viene es apuntalando las posiciones que hizo falta tener más fuerza, tenemos la delantera, vamos por un lateral izquierdo por la lesión de Abraham, la llegada de Espinosa hará competencia interna, llega Rodrigo López, es un tipo con talento y ayudará y estamos a la espera de uno o dos más y se cierran contrataciones”, dijo el directivo.Dejo en claro que estos refuerzos ya no serán del mercado mexicano, pues el draft se cerró, pero buscarán jugadores que hayan estado en participación en otras ligas.Franco dijo no revelar las bajas del equipo, mismas que ya están definidas y que se espera poder acomodar en otras ligas a estos jugadores que ya no entra en planes.“Las bajas están definidas, no hemos querido darlas a conocer hasta finalizar y tener una respuesta, ya están enterados, pero esperamos acomodarlos en otras ligas de otros países, pero tendremos que finiquitar la situación”, dijo.Para Celaya era importante mantener la base de jugadores y así lo hizo, con la oportunidad de sólo reforzar las carencias que encontró.“Cuando tienes un torneo como el que se tuvo, no se debe mover mucho, te quedas en la liguilla, pero ahí lo juegas diferente, no te tiene que basar en eso para tomar decisiones y sobre todos radicales, se hizo un análisis y se buscó lo que convienen, mantuvimos la base”, concretó.