Cuestiona PRI opacidad en camionetas blindadas

La coordinadora de la fracción priísta, Eloisa Cholico Torres, señaló que además de ser un presupuesto excesivo, no se tiene claro si la compra será a través de una licitación o una imposición del gobierno del estado.“Lo de las camionetas blindadas es algo que no tenemos tampoco conocimiento, nada más nos dicen que gobierno del estado nos las impone, que para los programas de gobierno del estado, pero no hay justificación.“Aparte es un precio muy excesivo. No sé si vaya a ser por medio de licitación, no sé si tengan los tres proveedores para licitar, pero por lo que nos explicaron. Puede ser que sean necesarias, pero también podemos conseguir de mejor precio”, dijo.La edil anticipó que el voto de la fracción tricolor para la próxima sesión de Ayuntamiento será en contra, pues nunca se aclaró el destino de los recursos para el presupuesto de egresos.