Se les olvida invitar a secretario

El viernes pasado, se realizó un evento de entrega de estufas, parte del apoyo fue de SDAyR, pero el secretario Paulo Bañuelos no estuvo presente; el alcalde Ramón Lemus mencionó que el ingeniero no pudo ir. Por lo que el secretario comentó que no lo invitaron."A mi siempre me han gustado las cosas como son; derechitas, la verdad yo me enteré por otras personas de la secretaría, no tengo ninguna invitación", mencionó.Resaltó que sí tiene una invitación para el día 20 para la entrega de unos fogones ecológicos en la comunidad de Yustis pero con respecto al día 15 no tuvo ninguna información.Desconoce si fue un descuido, él habló con la secretaria particular del alcalde para saber si podían unir esos dos eventos; el del 15 y el 20 pero no se podía porque ya habían citado y planeado el evento del viernes." Si ellos no me quisieron invitar; ellos sabrán, ni sé porque pasó, hemos trabajado unidos, tengo una excelente relación con el alcalde ". Externó“No son tiempos "Preguntándole si tenía que ver esto con la reelección del alcalde y si el secretario ha tenido acercamientos para la posible candidatura señaló que no tiene que ver y no son tiempos políticos."Ahorita hay que ponernos a trabajar, ahorita no son tiempos, no dan para eso, seguimos trabajando en los temas que el gobernador me encargó, en su momento; si los amigos de Celaya se acercan, vamos a pensarlo y para mí sería un honor servirle a la gente de Celaya, no está en mis manos" finalizó.