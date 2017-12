Sí comprarán dos camionetas de $4.3 millones

Publicidad

El Gobierno municipal comprará con el dinero de los celayenses dos camionetas blindadas para sus jefes policiacos con un valor de cuatro millones 300 mil pesos.Las unidades serán utilizadas por el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, y el director de la Policía Municipal, Jaime Rosales Miranda.Para ello, el Gobierno de Ramón Lemus Muñoz Ledo no realizó cotización alguna, sino que aceptó una propuesta directa de la Secretaría de Seguridad de estado.Desde octubre, am dio a conocer que dos camionetas marca Lincoln fueron prestadas al Municipio a prueba; una para el secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano, y una para el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González.El titular de Seguridad sólo informó que una empresa de la Ciudad de México las presentó, pero dio detalles.“En realidad es algo que ayuda porque es para lo de seguridad, que es prioridad y tenemos que tomar en cuenta esta parte, porque no podemos estar exponiendo a las personas que están en estas funciones de seguridad, máxime con el problema que tuvimos tan grave”, dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda, María Eugenia Mosqueda Nieto, en referencia al asesinato del ex director de la Policía, J. Santos Juárez Rocha en julio.La funcionaria reconoció que el Municipio no realizó cotizaciones, sino que se alineó a la del Gobierno estatal.“Alguna contización, yo por mi cuenta..., realmente es la única cotización, la que nos manda el Gobierno del Estado. Todo viene siendo recurso municipal”, comentó.“Ellos deciden como las van a usar de acuerdo al programa que tienen. La experiencia que tuvimos fue algo que consternó a todo mundo, creo que estos programas ya están bien estudiados, es una situación de urgencia”.