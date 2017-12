Va sólo con Morena por la Alcaldía

Publicidad

El director del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya (SISMACC), Antonio Chaurand Sorzano, se dijo listo para participar en las elecciones de 2018 como candidato a la Alcaldía.Reiteró que sus convicciones continúan siendo con el partido de Andrés Manuel López Obrador, que es Morena.Y aunque sostuvo que no ha tenido acercamiento con el partido, sí dijo que está dispuesto a entrarle a las elecciones.“Mis convicciones políticas siguen siendo las mismas, de momento yo estoy totalmente en mi trabajo, pero eso no cambia mi forma de pensar”, mencionó.“De poder, pues sí puedo. A mí lo que me gustaría es que este país mejorara en varios aspectos. Las grandes corrupciones se hacen en los grandes niveles, entonces, si de alguna forma yo pudiera participar para poder cambiar esto, por supuesto”, reiteró.El todavía funcionario del Gobierno municipal panista, descartó la posibilidad de participar con algún otro partido político.“No he tenido recientemente acercamiento con el partido. Por supuesto que no me iría a otro partido, yo estoy convencido que Morena es la opción y no voy a cambiarlo.“Aquí he tenido la apertura en esta Administración de participar con mis convicciones y mi forma de trabajar, pero soy de Morena, y no me iría de candidato con otro partido”, finalizó el director del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya.