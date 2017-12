Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, un acto quemientras recibía atención médica en el Hospital General de Salvatierra. De acuerdo con la Subprocuraduría de Justicia de la Región c, en las investigaciones con familiares se estableció que el hombre disparó un arma que tenía y, causando su muerte.Las autoridades indicaron que los hechos ocurrieron a las 5:30 de la mañana del lunes, cuando el Hospital informó sobre el ingreso de un hombre con un disparo de arma de fuego, mismo queSin embargo, más tarde los médicos reportaron el fallecimientoy elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se entrevistaron con la madre del occiso, que comentó sobre lo ocurrido, señalando que horas antes se encontraba en su casa sobre la calle Reforma, de la comunidad de Urireo, cuando, pero no tan cerca de su domicilio.Sin embargo, comoal techo y las balas rebotaron y una de ellas lo hirió, por lo que fue trasladado al hospital. La mujer dijo que. A los pocos minutos de recibir atención médica, el hombre perdió la vida.La policía aseguró el arma con la que se realizaron las detonaciones, de calibre .380, y todo indica que no hubo participación de terceras personas, sino que