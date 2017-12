Lo detiene la Policía y ya no aparece

La señora Maricela Vázquez solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a su esposo, que lleva desaparecido cinco días, desde que elementos de la Policía Municipal entraron a su casa y se lo llevaron detenido. La noche del viernes, Rafael Antonio López, de 35 años, fue aprehendido por los oficiales al interior de su casa, en la colonia Valle de los Naranjos.

El sábado, a las ocho de la mañana la señora acudió a barandillas, pero el personal le dijo que su esposo ya había salido, incluso habiendo pagado una fianza para salir.

“Ya no regresó y no supe nada de él. Los policías no me dieron más detalles. Estoy desesperada y no sé con quién acudir para poder encontrarlo. No tenía problemas y no recibió amenazas” comentó.