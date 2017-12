Publicidad

La mamá de Selena Gomez , Mandy Teefey, tuvo que ser llevada al hospital, luego de que sufriera una crisis al saber que su hija y Justin Bieber regresaron, informó TMZ.Fuentes cercanas a la Policía de los Ángeles dijeron que los elementos acudieron al área donde se hospedaba Teefey luego de que recibieran un llamado de emergencia.La mamá de la intérprete de "Fetish" fue transportada voluntariamente al hospital más cercano para el tratamiento.Informantes cercanos a la familia declararon que el incidente ocurrió tras una reunión con Selena y Justin, en la ella dijo a su madre que, junto al cantante, está tomando terapia de pareja para mejorar su relación.Teefey y la familia de Selena no aprueban su idilio con el intérprete de "Love Yourself", porque creen que es una mala influencia y no le perdonan lo que creen que le hizo a Gomez hace unos años.