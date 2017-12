Rafa Baca de Cruz Azul, sería nuevo refuerzo de Las Palmas

Publicidad

Paco Jémez, ex estratega de Cruz Azul tiene en la mira al mediocampista Rafael Baca para que sea su nuevo refuerzo en el conjunto de Las Palmas.Según la información de Diario As, el mediocampista está en la mira del nuevo proyecto de Jémez.Baca no se ha pronunciado al respecto sobre este tema.Paco Jémez asumirá el mando del equipo español el jueves, apenas a unas semanas de dejar la Liga MX.Rafa Baca fue titular indiscutible en Cruz Azul durante el Apertura 2017.