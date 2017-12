Persiste conflicto en Técnica 34 de San Felipe

Publicidad

Vecinos de la localidad deendenunciaron el incumplimiento del acuerdo en el que autoridades federales, municipales y estatales se comprometieron a realizar los trámites correspondientes para corregir el domicilio de laEl acuerdo fue signado el pasado 20 de noviembre, y el plazo límite para la reclasificación de la clave venció el, sin que a la fecha se tenga respuesta positiva.Los inconformes calificaron de “irresponsable” la actitud de los funcionarios, por lo que advirtieron que tomarán medidas más severas.“Pudiera reavivarse el conflicto que dejó sin clases a casi mil alumnos de este punto del municipio de Orizatlán”, sostuvieron.“Estamos analizando qué vamos hacer porque no se vale que se firme un documento y no se cumpla, en las siguientes horas en asamblea general vamos a fijar qué sigue para nosotros” anunciaron.Vecinos de esta localidad de laque tiene una población de más 5 mil habitantes entregaron a AM una copia de la minuta donde los funcionarios se comprometen a llevar a cabo la reclasificación de la clave de este centro educativo a más tardar el 18 de diciembre pasado del año en curso.