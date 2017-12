Cipriano se dice del PAN, pero coquetea con el PRD

El diputado local con licencia, Cipriano Charrez, aseguró que no hay ningún problema por haberse registrado como precandidato a diputado federal en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aunque esté afiliado a Acción Nacional (PAN).



La coalición signada entre PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, sirvió a Charrez para justificar su registro bajo los colores de PRD, al existir una plataforma política conjunta vigente hasta 2024; aunque aclaró que sigue siendo panista.



Descartó perder sus derechos dentro del PAN: “Sería cuestión de esperar las decisiones que tomen nuestras dirigencias nacionales, pero por ahora yo sigo siendo panista, no hay ningún motivo para que me quiten mis derechos, así es que no hay ningún problema”.



También, garantizó el triunfo en el distrito dos con cabecera en Ixmiquilpan para las elecciones de diputados federales.



Respecto a la oportunidad de obtener la candidatura, Charrez dijo es posible aunque existen pre candidatos que han hecho su trabajo y son muy capaces, pero que si se quiere un triunfo en ese distrito, el partido deberá buscar al mejor candidato.