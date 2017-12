IEEH puede rentar donde quiera, dice la presidenta

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, mencionó que no hay candados establecidos en leyes y reglamentos para evitar que inmuebles que arrendará el organismo tengan precios excesivos o sean propiedad de funcionarios electorales.En else etiquetaron dos millones 307 mil pesos para el pago de renta de inmuebles.El Reglamento de Elecciones que aprobó el organismo no establece investigar al propietario del inmueble, dijo, y tampoco tiene un tope para el pago de alquiler."Yo espero tener varias opciones en cada uno de los distritos para poder hacer un comparativo entre las características de las instalaciones con las rentas mensuales de los arrendadores", dijo respecto a cómo evitar el pago de sobreprecios.Los criterios para arrendamiento de casas se limitan a que sea funcional de acuerdo a los parámetros del, tales como: fácil acceso, instalaciones amplias, adaptables para oficina, un espacio para sala de plenos.Así como una para resguardo de paquetes electorales y un patio para el procedimiento de sellado, enfajillado y agrupamiento de boletas.Lase encarga de recibir las solicitudes de la convocatoria, la cual es exhibida en la página web del Instituto.De acuerdo con Vázquez Benítez, el sobreprecio en las rentas también depende del número de arrendatarios que participen.