Vecinos de la Periodistas se mantienen, “no” a los parquímetros

a través de su vocera Araceli Jiménez aseguró que el líder del Mercado Revolución está vendido y muy comprometido con, empresa responsable de los parquímetros en la capital hidalguense.argumenta que la zona delse ve afectada económicamente porque la gente no tiene dónde estacionarse, a lo que la asociación de vecinos respondió que si no hay ventas es por los altos precios del mercado.“Losno permitimos los parquímetros porque es una mentira decir que hay ventas bajas porque no hay estacionamiento, si no hay es porque el mercado da caro, así de sencillo”, aseguró Araceli Jiménez.En entrevista, dijo que el líder delfue convocado a una reunión y nunca se presentó, ya que no tiene argumentos para defender su solicitud de parquímetros en la zona, además de encontrarse comprometido con la empresa operadora.“El líder del mercado deja mucho qué decir porque nosotros lo convocamos a una reunión de decisión y el señor nunca se presentó, el señor no tiene argumentos, no tiene encuestas, no tiene nada, está vendido con”, agregó.Por último, envió un mensaje a la alcaldesa Yolanda Tellería “puede poner parquímetros en cualquier lugar de la ciudad, pero que la colonia Periodistas no será posible”.“Si los quiere poner en, si los quiere poner en la... Donde los quiera poner menos en la, nosotros los colonos no lo vamos a permitir”, finalizó.Al respecto, Jesús Fernando Fuentes Martínez, representante legal deaseguró que poner los parquímetros en la colonia Periodistas resolverá problemas de movilidad y beneficiará a los comercios de la zona.“Me gustaría que la gente tomara en cuenta a los comerciantes de la zona que están a favor de los parquímetros, la gente no tiene donde pararse. Es un problema de movilidad, no es poner el parquímetro por ponerlo”, aseguró.Lamentó los actos de vandalismo contra algunos aparatos instalados en el lugar, pero que lo único que ellos pueden hacer es brindar información del programa a la ciudadanía, mostrarles los beneficios y llegar a un acuerdo.