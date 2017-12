Los primeros productos con cannabis se comercializarán en marzo: Cofepris

Durante el primer trimestre de 2018 se comercializarán en México los primeros productos a base de cannabis, informó Julio Sánchez y Tepoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



En conferencia de prensa detalló que el Reglamento para productos a base de marihuana está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación, treinta días después, los interesados podrán hacer el registro de medicamentos o importar productos de uso industrial, así como cosméticos, bebidas y suplementos alimenticios para su venta.



En cuanto a las protestas por parte de familiares con pacientes que requieren de medicina a base de cannabis, porque el reglamento no contempla la siembra y cosecha de la planta, el comisionado destacó que en la reforma que se aprobó en el Congreso para eliminar la prohibición y permitir el uso terapéutico de la marihuana, no sé aprobó el autocultivo, motivo por el que Cofepris no puede reglamentar al respecto.



"La reforma previó que la siembra sólo se haría para investigación con fines terapéuticos, al momento no se ha recibido ninguna solicitud para estos fines".



Sánchez y Tepoz dio a conocer que a la fecha se han autorizado 294 permisos individuales para la importación de medicamentos con cannabidiol, indicó que a partir de que entre en vigor la reglamentación "estos permisos ya no serán necesarios si los productos pueden estar disponibles en farmacias, esto también quitaría el sobrecosto".



Se informó que 80% de los permisos se han otorgado a pacientes pediátricos con epilepsia además de problemas dermatológicos y cáncer.



En cuanto al uso lúdico de la marihuana, el funcionario reveló que la comisión a su cargo ha recibido 431 solicitudes en los últimos dos años y señaló que estas han sido negadas y desechadas porque Cofepris no tiene autoridad para aprobarlas.



Dio a conocer que tres personas más, que forman parte de la organización Smart fueron autorizados al uso lúdico por una orden judicial.

Publicidad