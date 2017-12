Pide ómbudsman a EPN vetar ley de seguridad

Publicidad

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pidió al presidente Enrique Peña Nieto ejercer su facultad de veto en la Ley de Seguridad Interior, aprobada recientemente por el Congreso.Si esto no ocurre, reiteró el ómbudsman nacional, el organismo interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la norma, considerada violatoria de los derechos humanos.“Todavía queda la posibilidad, y por eso el exhorto, con todo el respeto, al señor Presidente de la República, para que (ejerza) una facultad que él tiene, que es la facultad de veto.(Es) una posibilidad que le hemos pedido, no solamente un servidor, varios sectores de la sociedad.Esperemos que pudiera darse esa circunstancia”, dijo.En entrevista, González Pérez anunció que en el interior de la comisión se inició el análisis constitucional y convencional para recurrir a la Corte dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la ley.Dijo que la norma debió construirse en conjunto con la sociedad civil y en un espacio de debate más amplio, como se hizo con la Ley de Desaparición Forzada de Personas y de Particulares, que hace poco entró en vigor.El funcionario aseguró que en la construcción de la acción de inconstitucionalidad tomarán en cuenta las opiniones emitidas por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas previamente a la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.“Vamos a tomar en cuenta lo que muchos actores han señalado: nada menos, la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí está el Instituto de Investigaciones Jurídicas, está la Universidad Iberoamericana, está la Universidad de Guadalajara, están varias organizaciones de la sociedad civil”, indicó.González Pérez afirmó que esperarán los tiempos, pero apeló a que haya sensibilidad del Ejecutivo federal para el veto.“Todavía no se inicia el tiempo, apelamos a que haya la sensibilidad del veto y, por otro lado, en su caso, pondremos todas nuestras capacidades intelectuales, de conocimientos y los conocimientos de otros actores que aporten a ese análisis en favor desde luego de que haya seguridad. Es lo que deseamos todos los mexicanos”, comentó.Agregó que la CNDH busca que el tema de seguridad no se agote en una ley, puesto que existen pendientes como el modelo de procuración de justicia y la autonomía en las fiscalías.“Lo que buscamos es que no se agote en una ley como ésta el tema de la seguridad, o que me digan si con esto se resuelve el tema de la seguridad.Que nos respondan a la sociedad mexicana si esto resuelve el tema de la seguridad”, retóRecalcó que la CNDH tiene esa facultad y la ejercerá, pero primero escuchará y se acercará las opiniones que considere pertinentes sobre la ley aprobada en el Congreso la semana pasada.La postura de la comisión se suma a la de diversas organizaciones de Naciones Unidas.