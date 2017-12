Al cabo que ni quería seguir, parece decir el ex senador priista Esteban Ángeles Cerón quien ya prácticamente anunció su despedida del Consejo Consultivo Ciudadano, al sufrir el recorte de su millonario presupuesto, bajo el supuesto de que ya acabó su periodo que se prolongó por espacio de seis años. No le calentaba ni el sol, cuando le anunciaron que ya no había presupuesto para el reducto de políticos en desgracia.



Aun cuando los legisladores presumieron su intolerancia en gastos no justificados e hicieron recortes al por mayor, se conoció que todo fue parte de la estrategia planeada desde el poniente del cuarto piso de Palacio de Gobierno, en donde se fraguó la desaparición de algunos entes autónomos que no tenían justificación de su existencia.



Tal como se había advertido, en Hidalgo el Partido Encuentro Social (PES) no acudirá a las urnas de manera aliada con Morena y Partido del Trabajo en la búsqueda de curules en el congreso local, federal y en el senado. Esto será un verdadero mitote para los electorales al momento de marcar sus preferencias, pero sobre todo para los propios candidatos que deberán explicar en dónde van juntos y donde no.