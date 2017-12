Si yo fuera

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El año en que nací, se funda en Guanajuato el, hablamos de 1978, donde el periodismo prácticamente en todo el país era oficialista y más que apegado a los intereses del “sistema”. Nace encomo idea de dos hermanos, que ya de por sí, entiendo, habían demostrado altas capacidades, tanto en el sector gubernamental como en el público, siendo en ambos mundos personas exitosas.Sin profundizar en detalles, el periódico surge con el objetivo de otorgar a la ciudadanía un vehículo libre de comunicación para fortalecer a la sociedad, para hacerla más solidaria y más justa. Nada más cercano a lo que como ciudadano persigo; el empoderamiento de la sociedad para que los gobiernos sirvan a ella y no de manera contraria.“Nosotros somos Usted” es la primera creación editorial que antecede al Periódico A.M., frase que hasta sus ultimo días, según lo investigado, fueron y son, el legado, la visión y convicción del fundador del medio. Sin duda, ha sido hasta nuestros días, un reconocido medio periodístico enEs así que este año, uno de los medios más influyentes del “boyante”, llega a. Si, de ese Bajío que ha marcado diferencia en la alternancia. Ese corredor determinante en el desarrollo económico del país.Esa región inundada de parques industriales, donde las fuentes de trabajo son más vastas y donde el principal proveedor de empleo no es, no ha sido y, seguramente, no será, el ejercicio público y/o gubernamental.Algo, sin duda, habrán hecho mejor que lo que aquí hemos logrado. Estoy cierto que el periodismo y opiniones públicas libres, sensatas y con criterio, han sido, entre muchos otros factores, los promotores del desarrollo de esa, repito, “boyante” región.Con el antecedente expuesto, cuando recibo la invitación a colaborar en este medio y en este espacio, con la firme convicción de que la opinión, el derecho a la expresión y la exposición de ideas libres contribuyen al fortalecimiento de la sociedad y de quienes la conformamos, obvio pienso; “, desde luego aceptaría”.Por lo tanto, a partir de ahora, responsable de mi opinión, priorizando la ética y el sentido común, estaré, queridos lectores, haciéndoles llegar mi punto de vista sobre situaciones de la vida política y publica de nuestro país, estado y ciudad.Desde temas gubernamentales y electorales, hasta situaciones cotidianas que nos aquejan como ciudadanos, que impactan en la vida pública y política que nos rodea.Será un espacio de propuesta, opinión y en algunas ocasiones hasta de denuncia pública desde mi percepción y experiencias como ciudadano. Con el objetivo claro de construir, nunca de destruir, para empoderar a nuestra querida sociedad hidalguense y así, desde este espacio, al menos en algo, contribuir con el desarrollo.