Niegan negligencia en muerte de bebé en Tula

El director del Hospital Regional de Tula-Tepeji, Amado Rafael Meneses Monroy, afirmó que la mujer que perdió a su bebé el pasado viernes llegó al centro médico derivado de la falta de movimiento en su vientre, por lo que se hizo una exploración, pero no sé detectaron signos de vida.En entrevista, el doctor negó que la pérdida sea por una negligencia médica, ya que según las notas médicas, la mujer embarazada narró que no había movimiento en su vientre.Al pasar a valoración, se intentó escuchar el latido del bebé; sin embargo, no se escuchó nada; por lo que se solicitó un ultrasonido para confirmar que ya no había vida."En cuanto llega a triage se hace evaluación y si se escucha que hay sufrimiento fetal, es decir que la frecuencia cardíaca es más alta o muy baja se considera prioridad y se le da maniobras de reanimación y otras medidas para que responda", protocolo que no se aplicó por la ausencia de latidos explicó.Recordó que aunque tienen ultrasonido no se ofrece el servicio las 24 horas, ya que sólo funciona en el turno matutino y los fines de semana, por lo que al momento de ingresar la mujer ya no había servicio y se solicitó un externo.Finalmente, manifestó que se le indujo el parto con medicamentos para resguardar su derecho a la maternidad y aunque permaneció unos días internada ya fue dada de alta.