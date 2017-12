Publicidad

El irapuatense; Víctor Saavedra Zamudio quien se convirtió en un referente del equipo Irapuato, señaló que es complicada la situación que vive el equipo, “la plaza no es para realizar experimentos” refirió.El jugador vivió 3 etapas con el equipo Irapuato y fue parte del equipo en 3 finales 1993_1994, 2000 y 2003. Al cuestionarlo sobre la situación actual del equipo Irapuato tras perder la final del Torneo de Apertura de la Liga Premier el opinó:“Con todo respeto el equipo que compite en la segunda división de la Liga Premier, también merece un equipo de mayor categoría, una liga de acenso o primera división”.Ha sido el único jugador del Irapuato en tener 2 ascensos con el equipo.“En su momento me toco participar en los dos ascensos, comprobé que la plaza es digna de un equipo de primera división, desafortunadamente, hay muchos problemas de toda índole que ha dejado que la plaza se consolide”, dijo.Saavedra Zamudio espera que llegue un buen proyecto administrativo y deportivo a Irapuato, que le de certeza a la gente de que va a permanecer en la ciudad por mucho tiempo y que tenga la solvencia en todos los aspectos, para contar un espectáculo digno de la ciudad.El último campeonato que logro el equipo Irapuato fue en el 2011, desde entonces se han ido perdiendo generaciones de aficionados.“Te desanima, te desilusiona, pero no pierdo la esperanza como aficionado como gente de Irapuato de que llegue un empresario que haga sinergia y le apueste a la inversión de un equipo profesional”.