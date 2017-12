Es ‘Conchita’ pionera en portales

Publicidad

Con 48 años elaborándolos y siendo pionera de los portales para nacimientos salmantinos, la señora Concepción Lara elabora estos artículos de diferentes materiales como son palitos, carrizo, heno, patol, piedras, plantas y hierbas propias de los cerros que se dan en esta temporada.“Doña Conchita”, como es conocida, relata que hace varios años, en estas fechas, no contaba con el recurso económico para realizar una cena de navidad para su familia, y fue cuando tuvo la idea de improvisar casitas de madera reciclada con patol para dar comienzo a una tradición de por lo menos cuatro décadas.“Pues no tenía nada que ofrecerle a mis hijos, tuve que pedir fiado para comprar unas cosas e irme a los cerros en una bicicleta para bajar la colcha, el heno, las piedras todo y luego empezar armar los portales y sacar un poco de dinero así poco a poco empecé”, platicó.Desde marzo, ella y su familia van a los cerros de las comunidades de San José de Mendoza y otros ubicados al norte del municipio para iniciar con la fabricación artesanal de los nacimientos y portales qué en estas fechas se producen más de 500 tipos.“Lo que nos pidan lo hacemos con mucho orgullo y reconocimiento de la gente porque es un trabajo 100% salmantino”, expresó doña Conchita.Para la salmantina Concepción Lara es importante que se reconozca y valoren este tipo de trabajos como el que ella y otras personas hacen una vez al año, donde el tiempo, esfuerzo y dinero son el principal factor para que esté tipo de tradiciones no decaiga y se preserve por muchos años.