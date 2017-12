Llama a candidatos a ser respetuosos

Publicidad

En el próximo periodo electoral, los contendientes de los partidos políticos y candidatos independientes deberán conducirse con respeto y enfrentar contiendas de altura, indicó Arcelia González González, diputada local del PRI.Destacó que Irapuato requiere la alternancia, lo que se demuestra con el registro de 5 ciudadanos que buscan la Presidencia Municipal de Irapuato por la vía independiente, sumado a que la ciudadanía no se siente satisfecha con el actual gobierno.“Son contiendas que tienen que darle la certeza a la ciudadanía de que los políticos o los que están inmersos, porque aunque son candidatos independientes ya son políticos, tienen que ser contiendas de altura, de respeto”, dijo González González.La legisladora priísta indicó que el PRI debe buscar los mejores y más competitivos perfiles para los próximos comicios durante este periodo de procesos internos, ya que en este proceso van sin alianzas a nivel estatal.Lo anterior, señaló, es a fin de que los irapuatenses los vean como una opción fuerte de gobierno para el periodo 2018-2020.“Estos procesos inician hasta febrero de manera formal.Ahorita son procesos internos que nos estamos adecuando al trabajo partidista al interior, como lo va a hacer nuestro pre candidato Meade, que en fechas recientes vendrá a Guanajuato”, refirió.González González consideró que las alianzas entre partidos de diferentes ideologías son una forma de buscar un “botín” político, sin más fundamento que el mero reparto de las candidaturas, sin pensar en lo que significa ser de izquierda o derecha.“Ya no tienen sentido, ojalá que así lo vea la ciudadanía que sólo quieren sumar votos para proyectos personales y que no tendrían ni siquiera un punto de coincidencia. Imaginen discutiendo temas medulares como los matrimonios igualitarios u otros, no tienen ni siquiera la coincidencia de políticas públicas, por ejemplo”, reprochó la legisladora priísta.Agregó que aunque el PRI va sin alianzas, avizora que su partido tendrá un crecimiento a nivel estatal y se deberá sumar al proyecto federal.