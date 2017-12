Sin resolver problemática en ISSSTE

Publicidad

Arturo Álvarez Martínez, presidente de la asociación Desarrollo Humano y Sexualidad (Dehusex) y derechohabiente del ISSSTE en Irapuato indicó que persiste la problemática de falta de viáticos para transporte.En varias ocasiones ha denunciado que este apoyo económico que se les otorgaba a los pacientes que por sus enfermedades deben tratarse en hospitales de otros municipios tiene alrededor de un mes que no está disponible en la clínica de la localidad.“No se ha resuelto nada de esta situación, es una violación al derechohabiente porque se supone que si aquí en Irapuato no tienen la atención adecuada para un paciente, lo tienen que canalizar a León (...) hay derechohabientes que se van a México, a Guadalajara y aquí no hay ese recurso ahorita”, dijo.Refirió que cuando se les ha negado el apoyo, han buscado una respuesta de las autoridades de la clínica del ISSSTE, pero no los han recibido, por lo que hizo un llamado a la Delegación Estatal para que se les aclare por qué no hay viáticos.“Hemos estado haciendo llamadas a Celaya pero ya ni nos contestan, no nos reciben las llamadas, nos pasan con uno y con otro pero no hay una respuesta favorable”, refirió.Agregó que si la falta de entrega de viáticos no se resuelve pronto mostrará en instancias federales su inconformidad y la de otros pacientes que por miedo a represalias no han denunciado públicamente, a fin de que se les de una respuesta rápida.“No estamos pidiendo algo que no es legal, vamos a esperar de aquí a enero, sino hasta México nos vamos, o denuncias porque es una violación a los derechos de salud”, finalizó.