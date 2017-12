El momento de México y los empresarios

Publicidad

Ya están definidos los candidatos a la presidencia de la república y para el sector empresarial mexicano llegó el momento de comenzar a generar y atender diversas invitaciones para sus actos de campaña.En el estado de Guanajuato tendremos más cercanía con los candidatos de los diferentes partidos políticos ya que aquí tendremos elecciones para gobernador, para senadores, para diputados federales, locales y para presidentes municipales.Por fortuna las últimas campañas ya también tienen un componente de propuesta y en la parte de la propuesta empresarial es la que nos interesa. No aceptaremos nuevos impuestos y seremos muy exigentes en la parte de reforzar la seguridad pública.Estamos siendo también más exigentes en alto a la burocracia, al dispendio y contra la corrupción.Entre enero y junio del 2018 tenemos programadas una decena de reuniones específicas para analizar a los candidatos y a sus propuestas. Como empresarios y en lo individual podremos tener nuestras simpatías, pero como cámaras y organizaciones empresariales no tenemos preferencias por partido alguno.Inversiones para garantizar empleos, fin a la corrupción y reforzar la seguridad pública son los temas que en el norte, centro y sur del país se procesan en las cámaras empresariales. Por región, por estado, se estarán publicando desplegados y en conferencias la posición del sector empresarial.Dentro de estos posicionamientos está la petición a los partidos políticos para que tengan elecciones de mucho respeto para dejar atrás la guerra de lodo, las agresiones personales y los insultos. Los ciudadanos queremos campañas limpias y de propuestas serias y viables.Ahora los tiempos son muy distintos al de nuestros padres y al de nuestros abuelos. Todos sabemos por los medios informativos y por las redes sociales las noticias en tiempo real y más aún el internet nos permite señalar en los sitios de los candidatos, de los gobernantes y legisladores, lo que consideramos bueno o malo.Como nunca antes los empresarios estamos siendo muy exigentes con los partidos y los seremos con los candidatos. Nuestras inversiones están en riesgo en un país que pueda sufrir una crisis y como empresarios tenemos que mantener e incrementar las fuentes de empleos. Esto quiere decir que las elecciones del año que entra las tomaremos con la seriedad del caso.No podemos hacernos a un lado en esto de la política y del gobierno, porque todos vamos en el mismo barco llamado México, en este caso llamado Guanajuato y llamado Irapuato.Tenemos a un candidato del PRI, al señor José Antonio Meade de quien se dice está muy preparado y tiene la experiencia de gobierno. Está Andrés Manuel López Obrador con propuestas de cambios profundos y uno más el joven Ricardo Anaya, a quien también se le ve preparación.Tenemos entendido que en Guanajuato en las próximas semanas conoceremos a los candidatos a gobernador y más adelante a los candidatos a alcaldes y a otros cargos.Será en fechas futuras cuando los partidos estén definidos en sus candidaturas y será cuando conoceremos los perfiles de los candidatos.Por lo que estamos viendo a nivel nacional es una elección de tres, con diferencias mínimas en porcentajes, según las firmas encuestadoras. Esto pone más nervioso al sector empresarial porque por México no podemos caer en errores que nos cuesten años de crisis.No para menos, los empresarios estamos muy alertas por el presente y futuro de México.