Exigen retirar ‘chatarra’ en Barrio de San Miguel

Desde hace tres meses, dos vehículos en malas condiciones han permanecido abandonados en la calle Río Bravo, del Barrio de San Miguel.Uno de los vehículos ya no es más que pura chatarra sin puertas, defensa delantera ni cofre; el motor está cubierto por una manta sucia y adentro es posible ver basura acumulada, además de que emana mal aroma.El otro vehículo, una camioneta, presenta un impacto de choque, le hace falta el faro derecho, uno de los retrovisores está roto, al igual que el vidrio trasero; y al interior falta un asiento y hay basura.Según vecinos de esta calle, los vehículos pertenecen a dos vecinos de Río Bravo, pero desconocen el motivo por el que ambos se encuentran en esas condiciones.“El rojo lleva ahí como tres meses, la otra camioneta mes y medio más o menos, no se por qué no se los llevan para otro lado, aquí hasta estorban para pasar. La banqueta de por sí está pequeña, y con esos dos coches ahí, menos espacio todavía”, dijo Enrique, vecino del barrio.Los colonos también comentaron que en varias ocasiones han visto a personal de Tránsito inspeccionar los vehículos, pero hasta la fecha permanecen en el lugar, “se los deberían de llevar, no funcionan, nada más dan mala imagen, y la gente se puede meter ahí a drogarse o a esconderse para asaltar, es peligroso”, mencionó una vecina de Río Bravo.De acuerdo con el reglamento de Tránsito de la ciudad, un vehículo se puede considerar en abandono 10 días después del primer reporte levantado sobre el mismo, con una multa que va de los 20 a los 30 días de salario mínimo.