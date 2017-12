Publicidad

A tu jefe se le acaban las horas porque el 20 de diciembre termina el plazo para que te entregue tu aguinaldo.Si pasa esta fecha y no te lo dieron hay formas de levantar una queja porque es un derecho que tienes como empleado y debe dársete conforme a la ley o tu patrón se hará acreedor a sanciones económicas.El 21 de diciembre debes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (ubicada en Blvd. Venustiano Carranza No. 904, Col. Los Fresnos, León Gto. (01-477) 194-07-00), para levantar tu queja. Ahí te indicarán los pasos a seguir.De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, todos los que percibimos un sueldo –fijo o variable– tenemos derecho a esta gratificación, pero todo dependerá de la antigüedad que llevemos en nuestro actual empleo.Para los colaboradores que tengan sueldo fijo; es decir, que siempre reciben la misma cantidad de dinero, el cálculo se hará por día laborado, mientras que para los trabajadores que reciben con un sueldo variable, se tomará el ingreso promedio diario de los últimos 30 días.Si todos los meses recibimos la misma cantidad de dinero y tenemos un año o más laborando en la empresa tenemos que hacer lo siguiente:Ejemplo:- El sueldo que recibes cada mes es de 10,000- El sueldo mensual bruto entre los 30 días del mes (será proporcional al sueldo diario que recibes): 10,000/30= 333.3- El sueldo diario multiplicado por 15 días es el aguinaldo que te corresponde: 333.33 x 15= 5,000Si llevas menos de un año colaborando con alguna compañía, hay que sacar el calendario para contabilizar los días trabajados, multiplicarlos por 0.041 (una quincena dividida por 365 días del año) y el resultado multiplicarlo por nuestro ingreso diario.Ejemplo:Mariana empezó a trabajar en una empresa el 3 de agosto. La propuesta económica que aceptó incluye 15,000 mensuales más comisiones. Es decir, 500 pesos diarios. En los 140 días laborados (considerados desde su primer día y hasta el 20 de diciembre) logró las metas y recibió 5 mil pesos a modo de bono; sin embargo, esta cantidad no será considerada para calcular su prestación.Así es cómo se calcula el aguinaldo de Mariana:-Los 15 días de aguinaldo dividido entre los 365 días del año: 15/365 =0.041-El resultado multiplicado por los 140 días que laboró Mariana, (el resultado serán los días proporcionales que le corresponden): 0.041 x 140= 5.74- Los días proporcionales que le corresponden multiplicados por el sueldo diario: 5.74 x 500= 2,870