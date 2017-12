Publicidad

Es hora que el alcalde Héctor López no recibe la “bendición” para ser el candidato azul. Por lo pronto el gobernador Miguel Márquez le dio un regalo navideño con el anuncio de obras por 400 millones de pesos.Entre lo anunciado destaca el puente vehicular de libramiento Morelos y bulevar Las Torres. El mismo para el que en 2017 la Cámara de Diputados etiquetó un recurso federal que la SCT no ejerció en eso.Pero lo que ya tiene año y tres meses sobre la mesa y no se concreta es el proyecto del Centro Integral Policial, un espacio recreativo y deportivo para policías municipales y sus familias.El Gobierno Municipal de Celaya autorizó la compra de dos camionetas blindadas para sus jefes policiacos a un valor de cuatro millones 300 mil pesos. Las utilizarán el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González; y el director de la Policía, Jaime Rosales Miranda.La justificación de la compra está sustentada en la necesidad de protección a los altos mandos de Seguridad ante la violencia. En julio pasado fue asesinado el director de la Policía, J. Santos Juárez Rocha, quien fuera acribillado, junto con su escolta, cuando salía de su vivienda en Salamanca. El funcionario tenía un expediente limpio de 25 años de carrera y el crimen permanece en la impunidad.En León el Presupuesto de Egresos para 2018 incluye un incremento del 5% parejo a los salarios. Lo mismo para los integrantes del Ayuntamiento que para directores de áreas y personal operativo. En suma, el gasto al capítulo de Servicios Personales está proyectado en dos mil 025 millones de pesos, lo que significa en recurso un 9% más que los mil 855 millones estimados en ese rubro para 2017.Y es que además del incremento salarial por inflación el presupuesto trae novedades como: La creación de la Dirección General de Archivos, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas en la Contraloría, un incremento de plazas en Comercio y Consumo, la creación de plazas para la supervisión del Sistema Integrado de Transporte y plazas nuevas para el área de Recursos Materiales.El Ayuntamiento de Irapuato y los funcionarios de primer nivel de la Administración Municipal no tendrán algún incremento salarial para el 2018, ni la inflación siquiera, ganarán igual que 2017, confirmó el presidente de la Comisión de Hacienda, el regidor panista Víctor Zanella Huerta.El alcalde Ricardo Ortiz seguirá ganando mensualmente 99 mil 397 pesos brutos; los síndicos 53 mil 444 pesos y los regidores 48 mil 919 pesos. Lo anterior significa un monto inferior al tope recomendado por el Congreso del Estado que es de 113 mil pesos Alcalde, 56 mil pesos síndicos y 51 mil pesos regidores.El salario del resto de los funcionarios municipales tendrá un ajuste del 3%, a excepción de la Secretaría de Seguridad Pública en donde se espera un incremento mayor para los elementos. La Policía Municipal de Irapuato se mantiene como la mejor pagada sobre los 15 mil pesos brutos al mes.En Celaya los integrantes del Ayuntamiento sí se dieron su Navidad con un incremento del 6%, a excepción del alcalde Ramón Lemus, quien se mantiene con los 85 mil 948 pesos brutos al mes. Los síndicos ganarán 49 mil 611 pesos y los regidores 47 mil 404 al mes. “El año pasado no hubo incremento”, justificó la presidenta de Hacienda, la síndica Eugenia Mosqueda. Y es que además trabajan mucho, dice ella.Para los empleados municipales el incremento salarial será del 3.9%. En sesión privada de la Comisión de Hacienda (el Gobierno de Celaya es el colmo de la opacidad, pues las sesiones de las comisiones no son públicas), se aprobó en Presupuesto de Egresos para 2018 por dos mil 132 millones de pesos. Entre lo positivo destaca un incremento del 15% a los policías que hoy ganan apenas 9 mil 826 pesos brutos al mes.El sanmiguelense Luis Alberto Villarreal no deja de moverse en la grilla por las candidaturas del 2018. Hoy estará de visita con sus amigos del Comité Nacional para reiterar que él también está puesto para la gubernatura y que está a la espera de reglas transparentes y justas para la designación del candidato.Pide que el “proceso sea transparente y objetivo para que los que no salgan beneficiados con la designación no pongan pretextos, y que salgan los mejores perfiles para las distintas candidaturas”.Mientras tanto el ex Senador y ex Diputado federal mantiene reuniones con los panistas aquí y allá. Su mensaje es que: “Guanajuato tiene urgencia de experiencia y mano firme para regresar la tranquilidad y proteger el desarrollo económico ganado porque a siete de cada 10 lo que más les preocupa es la inseguridad y nueve de cada 10 en cualquier estudio dicen que se siente inseguros y eso es gravísimo”.El otro adversario del “delfín” Diego Sinhué Rodríguez Vallejo por la candidatura a Gobernador, el senador Fernando Torres Graciano, también está a la espera de que el PAN le dicte las reglas para la designación. Hace semanas presentó su propuesta de consulta abierta a la militancia y dio de plazo al 14 de diciembre para esperar una respuesta y tomar una decisión. Todavía no ha dicho la última palabra.En lo que toca a Diego pues él sigue en su gira, comité tras comité municipal del PAN, con el pretexto de dar un reporte de lo que pasa en su partido en su calidad de Consejero Nacional. Lo hace en corto con los militantes y se guarda su estrategia de posicionamiento al exterior para una mejor ocasión.El Comité Municipal del PAN, que encabezan Alfredo Ling e Irazú Anguiano, presentó ayer su informe anual de labores ante los militantes. El alcalde Héctor López Santillana los felicitó y convocó a estar unidos.Ahí estuvieron las diputadas federales Alejandra Gutiérrez, Alejandra Reynoso y Olimpia Zapata; los regidores Jorge Cabrera y Ana Esquivel; los directores generales de Desarrollo Rural y Desarrollo Institucional, Rodolfo Ponce Ávila y Enrique Sosa Campos. Pero no diputados locales y tampoco los aspirantes a la candidatura a alcalde, Ricardo Sheffield Padilla; y a gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Fernando Torres Graciano.